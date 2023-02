Ein bislang unbekannter Täter hat nach Angaben der Polizei am Donnerstag um 9.20 Uhr am Bayernplatz die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und die im Wagen liegende Handtasche gestohlen. Die Besitzerin der Handtasche konnte die Tat beobachten und informierte umgehend die Polizei. Allerdings brachte die Fahndung keinen Erfolg. Der Täter war mit einem Cityroller geflüchtet. Die Handtasche wurde etwa zwei Stunden später durch eine Passantin gefunden. Jetzt wird geklärt, ob etwas gestohlen wurde. Der Täter wird wie folgt geschrieben: etwa 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat helle Haare und trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke. Hinweise von Zeugen an die Polizei: Telefon 06321 8540.