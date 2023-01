Die RHEINPFALZ-Meldung über einen dreisten Diebstahl von 161 Seiten aus einem Buch des spanischen Malers Salvador Dalí hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. „Die erste Nachricht kam bereits am Erscheinungstag 17. Januar morgens vor 8 Uhr“, erzählt Sonja Clemens von der Stadtbücherei. „Alex Krüger hat uns eine zweibändige gebundene Ausgabe angeboten, die er nach eigener Aussage aus dem Papiermüll eines Nachbarn gerettet hat.“ Einen Tag später hätten die Bücher auf der Empfangstheke gelegen. Gegen 10.30 Uhr habe dann eine ältere Neustadterin eine zweibändige Taschenbuchausgabe als Ersatz für das beschädigte Buch vorbeigebracht. Sie sei empört gewesen über das dreiste Vorgehen des Diebes. „Einen Tag später rief Hedy Mohr aus Germersheim an und versprach, uns einen Ausstellungskatalog von Dalí als ,nicht ganz gleichwertigen Ersatz’ zu schicken, der inzwischen auch eingetroffen ist“, berichtet Clemens. Ebenso freut sie sich über einen weiteren Bildband, der telefonisch angekündigt worden sei. Das Team der Stadtbücherei sei überwältigt von der Hilfsbereitschaft. In der zweiten Januarwoche war in der Stadtbücherei ein Dalí-Kunstband zurückgegeben worden, aus dem gut anderthalb Kapitel herausgetrennt waren. Er kann nicht ersetzt werden, da er im Handel vergriffen ist.