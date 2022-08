Die Vorderachse eines Herrenrads haben Unbekannte an einem in der Straße Am Speyerbach abgestellten Drahtesel ausgebaut und mitgehen lassen. Laut Polizei war das Rad von Freitag, 5. August, bis Freitag, 12. August, an einem Gartenzaun befestigt gewesen. Gescheitert ist hingegen ein bislang unbekannter Mann, der am Freitag, 12. August, gegen 11 Uhr versuchte, mehrere Metallkabel von einer Baustelle in der Gabelsbergerstraße zu entwenden. Von Zeugen angesprochen, flüchtete er laut Polizei auf seinem Fahrrad. Bei dem Täter soll es sich um einen 50- bis 60-Jährigen mit auffälliger Zahnlücke handeln. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.