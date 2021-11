Unbekannte drangen in der Nacht auf Samstag in ein umzäuntes Gelände im Gewerbegebiet Nord in Haßloch ein und entwendeten dort unter anderem mehrere hochwertige Elektrogeräte und Arbeitsmaschinen aus verschlossenen Lagercontainern. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden, der laut Polizei vermutlich im mittleren fünfstelligen Bereich liegt. Das Diebesgut dürfte mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, Telefon 06324/9330 oder Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.