Aus einer Garage in der Straße „Im Kautz“ in Neustadt sind nach Angaben der Polizei ein Stromaggregat, ein elektrischer Heckenschneider und diverse Werkzeuge gestohlen worden. Die Garage liegt im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses und ist über einen kleinen Pfad zu erreichen. Die Beamten stellten keine Aufbruchspuren oder Beschädigungen fest. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, müssen der oder die Täter zwischen dem 1. und 30. August zugeschlagen haben. Hinweise an die Polizei Neustadt unter Telefon 06321 8540 oder E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.