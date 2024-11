Bislang noch unbekannte Täter haben am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10 und 17 Uhr 200 Euro aus einer Spendenkasse in der Pfarrkirche im Pfarrgarten in St. Martin gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass von den Dieben noch jede Spur fehlt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.