Eine Frau wäre am Donnerstag in Neustadt beinahe Opfer eines Diebstahls geworden. Laut Polizei parkte sie gegen 7 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz „Alter Turnplatz“ und ging zu Fuß in Richtung Innenstadt. In der Friedrichstraße kam ihr eine Unbekannte entgegen und versuchte, ihr gewaltsam die Handtasche vom Arm zu reißen. Nachdem dies nicht gelang, flüchtete die Angreiferin in Richtung Heinestraße. Die Frau soll etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt und schlank sein, schmales Gesicht, blasse Hautfarbe und halblanges braunes Haar mit blonden Strähnen haben. Sie trug einen bodenlangen Rock und ein Plastiktüte mit einer grau-beigen Decke in der Hand. Hinweise an die Polizei, Telefon 06321 8540.