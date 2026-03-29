Einen ungewöhnlichen Diebstahl muss die Polizeiinspektion Haßloch aufklären. Ihren Angaben zufolge haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Finkenweg in Deidesheim bei einem dort geparkten Mercedes die Reifen und Felgen gestohlen. Laut Polizei wurde dafür mit zuvor in Deidesheim gestohlenen Pflastersteinen das Fahrzeug „aufgebockt“. Danach haben die Täter die vier Reifen mit den Felgen abmontiert. Es handelt sich um hochwertige Mercedes-Benz-AMG-Felgen (19 Zoll) in der Farbe Silber. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro. Um den Fall aufklären zu können, hofft die Polizei nun auf Hinweise von Zeugen. Wer am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag in Deidesheim etwas Auffälliges beobachtet hat, soll sich bei der Inspektion in Haßloch melden: Telefon 06324 9330. Die Täter waren den Ermittlern zufolge an zwei Stellen tätig: zum einen am Auto, zum anderen haben sie Pflastersteine gestohlen.