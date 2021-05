Unbekannte haben laut Polizei am Montagmorgen zwischen 7.15 und 9 Uhr in der Maximilianstraße sechs Eimer Silikonwandfarbe von einem Anhänger mit geschlossenem Aufbau gestohlen. Ein mit Malerarbeiten beschäftigter Mann hatte die Tür des Anhängers offen gelassen und arbeitete in etwa 25 Metern Entfernung. Den Schaden beziffert die Polizei auf 600 Euro. Hinweise unter Telefon 06321/8540.