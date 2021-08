Unbekannte haben einer 54-Jährigen Frau am Montag gegen 16 Uhr in einem Geschäft in der Neustadter Hauptstraße die Geldbörse aus der am Körper getragenen, offenen Handtasche gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich darin Debitkarten sowie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.