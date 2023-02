Zwei Autoaufbrüche am vergangenen Freitag hat die Neustadter Polizei am Wochenende gemeldet.

Demnach wurde zwischen 16 und 17.30 Uhr an einem in der Stiftstraße nahe des Marienhaus Klinikums Hetzelstift an einem geparkten weißen Kleintransporter die Beifahrerscheibe von unbekannten Tätern eingeschlagen. Aus dem Innenraum gestohlen wurde ein Rucksack samt Inhalt.

Nichts im Auto lassen

Ebenfalls das Fenster auf der Beifahrerseite wurde an einem schwarzen Kleinwagen zertrümmert, der in der Schillerstraße abgestellt war. In diesem Fall erbeuteten die Täter ein Smartphone. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf über 1200 Euro.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise dazu geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321 8540 zu melden. Außerdem weist die Polizei darauf hin, keine Wertgegenstände und Taschen in geparkten Fahrzeugen zu belassen.