Offensichtlich Diebe waren laut Polizei am Montagnachmittag in der Wallgasse in Neustadt am Werk. Eine 40-jährige Frau, die sich dort mit ihrem Kind aufgehalten hatte, vermisste gegen 16 Uhr ihre Handtasche, welche sie zuvor im Kinderwagen verstaut hatte. Neben einem geringen Bargeldbetrag fehlt der 40-Jährigen auch ein Ausweisdokument, welches sie jetzt wieder beantragen muss. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt.presse@polizei.rlp.de, entgegen.