Ute Veith hat die Nase voll: Seit Jahren werden immer wieder einzelne Blumen, Gestecke oder Blumensträuße vom Familiengrab auf dem Lachen-Speyerdorfer Friedhof gestohlen. Und nicht nur von ihrem. Nach dem jüngsten Diebstahl macht sie ihrem Ärger Luft.

Es sind weniger die Kosten und der Aufwand für die immer neuen Blumen auf dem Familiengrab, über die sich Ute Veith so sehr ärgert. „Ich frage mich schon lange, wer so etwas tut. Wie pietätlos kann man sein, Blumen von einem Grab zu klauen? Ich bin so stinkig“, ärgert sich die Lachen-Speyerdorferin.

Seit über zehn Jahren würden immer wieder Blumen von der letzten Ruhestätte ihrer Angehörigen gestohlen – nur kurze Zeit, nachdem sie gepflanzt wurden. Egal ob

Stiefmütterchen