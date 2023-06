In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind mehrere Gegenstände aus Gärten in Mußbach gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten unbekannte Täter unter anderem einen Kugelgrill, ein Beil und zwei Gartenschläuche samt Aufrollvorrichtung aus Gärten von drei Anwohnern in der Dr.-Sartorius-Straße und dem Portugieserweg. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 2100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Neustadt zu wenden.