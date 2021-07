Die Neustadter Polizei ermittelt, weil zwei Bürger am Freitag und Samstag bestohlen worden sind. Am Freitag war eine 58-Jährige das Opfer. Sie war zwischen 12.30 und 13.45 Uhr zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße. Die Täter nutzten es aus, dass die Neustadterin ihren Rucksack im Einkaufswagen abgestellt hatte. Den Dieben gelang es, den Geldbeutel der 58-Jährigen aus dem Rucksack zu holen, als diese nicht auf ihren Einkaufswagen achtete. Am Samstag ist ein 23-Jähriger in der Schlachthofstraße das Opfer von Trickdieben geworden. Zwei Unbekannte sagten zu dem jungen Mann, dass sie kurz mit dem Handy telefonieren müssten. Der 23-Jährige gab den Unbekannten sein Smartphone. Später bemerkte er, dass die 150 Euro, die in der Handyhülle deponiert hatte, weg waren. Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321/8540.