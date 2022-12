In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist nach Angaben der Polizei in mehrere Gartenlauben in der Kleingartenanlage südlich der B38 zwischen Neustadt und A65-Auffahrt eingebrochen worden. Betroffen seien mindestens 17 Parzellen. Die Täter hätten Gartentore aufgebrochen und Gartenzäune aufgeschnitten. Gestohlen wurden Kupferkabel und Benzinkanister. Da die Polizei noch nicht alle Eigentümer ermitteln konnte, bittet sie die Geschädigten darum, sich bei der Inspektion unter Telefon 06321 8540 zu melden. Dort können zudem Zeugen anrufen, die Beobachtungen rund um die Taten gemacht haben.