In der Nacht auf Sonntag waren Diebe hinter dem Ortsschild der Gemeinde Niederkirchen hinterher. Das Ortsschild am Kreisverkehr von Deidesheim wurde gestohlen, beim Schild in der Forststraße scheiterten die Diebe. Vermutlich wurden die Täter gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab, so die Polizei. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch telefonisch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.