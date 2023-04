Unbekannte haben in den vergangenen Tagen laut Polizeibericht von einer Baustelle in den Sandwiesen in Maikammer mehrere Anbauteile und Kabel von verschiedenen Bautrocknern gestohlen. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1500 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, entgegen.