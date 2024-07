Ein Polizeieinsatz in der Friedrichstraße in der Neustadter Innenstadt hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Eine Ladenbesitzerin hatte die Polizei informiert, dass es in ihrem Geschäft zu einem Diebstahl gekommen sei. Ein 41-jähriger Mann ist der Polizei zufolge in den Mitarbeiterraum des Geschäfts gegangen. Die Ladenbesitzerin hat dies bemerkt und so festgestellt, dass ein Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich gestohlen worden war. Als die Polizei im Laden ankam, behauptete der Mann, er habe nichts gestohlen. Er wurde daher mit auf die Dienststelle genommen und dort gründlich durchsucht. Das Geld wurde laut Polizei zwischen seinen Pobacken gefunden. Die Polizei kennt den Täter, da er bereits mehrfach ähnliche Delikte begangen habe.