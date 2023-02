Opfer eines Diebstahls wurde am Dienstag gegen 11.20 Uhr eine Neustadter Seniorin, als sie in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße einkaufen war. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 88-Jährige ihre Handtasche vorn am Einkaufswagen hängen, achtete aber nicht auf sie. Ein Mann nutzte die Chance und stahl den Geldbeutel der Frau aus der Tasche. Darin befanden sich eine Bankkarte sowie 50 Euro Bargeld. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen, nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.