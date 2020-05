Die eingeschränkte körperliche Verfassung seines Opfers hat ein Dieb ausgenutzt, der am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr einem 84-Jährigen die Geldbörse aus der Seitentasche seiner Mobilitätshilfe stahl. Die Polizei macht keine Angaben darüber, ob es sich dabei um einen Rollator oder eine andere Hilfe handelt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, war der Senior mit der Rückgabe des Einkaufswagens beschäftigt, „als der Täter die Situation gewissenlos auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ausnutzte“. Glücklicherweise befand sich in der Geldbörse nicht allzu viel Bargeld. Der Täter entkam unerkannt.