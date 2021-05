Wer wird zuerst geimpft? Senioren in Heimen, alte Menschen im Impfzentrum, Restdosen für Feuerwehr, Polizei oder Krankenhaus-Personal? Glücklich, wer das nicht entscheiden muss, wenn dann der Impfstoff knapp wird. Seit Wochen wartet so das Hetzelstift auf den Pieks für seine Leute, ebenso lange hat sich das Land dazu ausgeschwiegen. Jetzt endlich ein Lichtstreif am Horizont, auch wenn er nicht ganz so hell ist, weil der angekündigte Impfstoff von Astrazeneca umstritten ist. Dass das Hetzelstift egal welchen nimmt, ist verständlich. Ob die Kritik von CDU-Kommunalpolitikern in der Region, darunter Dürkheims Landrat, wegen fehlender Impfungen für Krankenhäuser beim Land Druck erzeugt hat? Falls ja, hätten sie sich gern früher zu Wort melden dürfen.