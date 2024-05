Bereits 1935 gründeten die Nazis eine Reichswetterdienstschule in Berlin, deren Reste nach Ende des Zweiten Weltkriegs von der DDR übernommen wurden. In Westdeutschland konnte der 1952 gegründete Deutsche Wetterdienst (DWD) seinen Fachkräftebedarf zunächst noch decken. Doch während die Mitarbeiter immer älter und die Technik immer fortschrittlicher wurde, fand sich kaum Nachwuchs. Deshalb sollte eine Schule als überregionale Dienststelle eingerichtet werden.

Im Jahr 1957 erwarb der DWD vom damaligen Wetteramt Rheinland-Pfalz, das nach Trier verlegt worden war, für 47.000 Mark die dreistöckige Villa Mathilde, eine 1880 erbaute Jugendstilvilla in der Villenstraße 15 in Neustadt. In den Räumen wurde am 5. Mai 1958 die Wetterdienstschule des DWD eröffnet. Mitarbeiter des Verkehrs- und Verteidigungsministeriums, genauer gesagt der geophysikalische Beratungsdienst der Bundeswehr, lernten dort gemeinsam mit Meteorologen und Klimatologen, also Wetter- und Klimawissenschaftlern. Es gab verschiedene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Beamtenlaufbahnen.

Ihre Beobachtungen des Himmels nutzten die Schüler, um Flughafenwetterberichte und -warnungen zu erstellen, die den Wetterverlauf der nächsten Stunden im Detail zeigen. Damit sollen wetterbedingte Risiken für den Flughafenbetrieb rechtzeitig erkannt werden. Wetterkarten wurden zu damaligen Zeiten noch per Hand gezeichnet. Zudem waren die Absolventen für die Flugwetterberatung mit Flugsicherung, Flughafen und Fluggesellschaften qualifiziert und konnten Telefondienste übernehmen. Der abwechslungsreiche Beruf erforderte ein hohes Maß an Selbstständigkeit und bedeutete viel Verantwortung.

Viele Aufgaben der damaligen Wetterdienstler laufen heute automatisiert ab, viele Beobachtungsstationen wurden geschlossen. Seit 1988 befinden sich Flugsicherungsakademie und Bildungszentrum des DWD im hessischen Langen (Landkreis Offenbach). Warum genau der Standort Neustadt aufgegeben wurde, ist nicht bekannt. Das ehemalige Schulgebäude in der Villenstraße befindet sich seit Mitte der 1990er-Jahre in Privatbesitz.