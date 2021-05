Seit fünf Jahren ist der in Thüringen aufgewachsene Bratschist Andreas Willwohl Mitglied des „Mandelring Quartetts“ – und macht sich 30 Jahre nach der Wiedervereinigung so seine Gedanken über die deutsch-deutsche Befindlichkeit. Ein Plausch auf dem west-östlichen Divan.

Wenn einer das drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung gerade wieder aufflammenden „Ossi-Wessi-Gegrummel“ argumentativ zu pulverisieren versteht, dann ist es der phänomenale, 1975 in der kleinen thüringischen Gemeinde Dornheim geborene Bratschist Andreas Willwohl. Vor fünf Jahren schloss er die Lücke, die sein langjähriger Vorgänger Roland Glassl durch seinen Weggang beim längst weltberühmten „Mandelring Quartett“ geöffnet hatte, nahezu, nein: absolut nahtlos.

Wir sitzen in weitem Abstand um einen Tisch platziert im Haardter Kelterhaus der Familie Schmidt, wo eigentlich an diesem Abend gerade die Vorstellung mit der nagelneuen CD des „Mandelring Quartetts“ als Titelheldin hätte über die Bühne rauschen sollen. Aber es wurde coronabedingt abgesagt, das 233. Mandelringkonzert, eine Premiere in der fast 40-jährigen Geschichte der Reihe.

„Der Wagen läuft rund“

Nun, wo sie aber schon mal in der Pfalz sind, Sebastian, Nanette und Bernhard Schmidt und natürlich auch Andreas Willwohl – steht Proben-Marathon an. Auch gut. Und tut gut. Es geht fröhlich zu, die suggestive Fragen nach den (eventuellen) Phantomschmerzen nach der Partner-Trennung vor fünf Jahren quittieren sie gut gelaunt und sehr humorig. „Wir hatten einen Reifenwechsel“, schmunzelt Sebastian Schmidt, „und der Quartett-Wagen läuft absolut rund“. Will heißen, die Chemie stimmt passgenau, was für Bernhard Schmidt, den Cellisten, von vornherein unstrittig war, denn er schätzte Willwohl schon vor der Quartett-Liaison als Professoren-Kollegen an der Musikhochschule in Nürnberg und als Kammermusikpartner.

Kindheit und Jugend in der DDR

Kindheit und frühe Jugend hat der nahe der Bach-Stadt Arnstadt aufgewachsene Virtuose noch im real existierenden Sozialismus der späten DDR-Ära durchlebt. „Unser Vater war geweihter Diakon der katholischen Gemeinde – im protestantischen Umfeld ungewöhnlich genug. Wir waren weder in der Partei, noch gingen meine drei Schwestern und ich zur Jugendweihe. Und natürlich waren wir damit höchst suspekt.“

Dass es deswegen Diskussionen in der Familie, Konflikte mit Klassenkameraden gegeben hätte – nein: „Im Gegenteil. Die bewunderten ein Stück weit unsere klare Haltung. Auch verfügte mein Vater über viel diplomatisches Geschick; und über das einzige Telefon im Ort. Bei uns war immer Tag der offenen Tür. Wenn Menschen mit ihren Westverwandten Kontakt aufnehmen wollten, geschah das bei uns. Leute, die ihre Ausreise beantragt hatten und damit augenblicklich in den Status ,Persona non grata’ wechselten, etwa bei Krankheit keine Medikamente mehr erhielten, kamen zu uns, und wir halfen nach Kräften.“

Die Stasi immer auf den Fersen

Dass dies nicht folgenlos blieb, lässt sich denken. „Gegen Ende der 80er Jahre war unser Pfarrhaus verwanzt, ab 1988 folgte meinen Eltern bei Fahrten mit dem Pkw ständig ein Auto der Stasi.“ Aber vielfach haben Empathie und menschliche Solidarität die Fallstricke umschifft. „Als ich einmal Ärger kriegen sollte, weil ich immer noch nicht den Pionieren beigetreten war, wusste eine meiner Lehrerinnen Strafmaßnahmen sehr überzeugend zu vereiteln. ,Hören Sie doch, wie fantastisch der Junge Geige spielt – er muss einfach viele Stunden am Tag dafür üben.’“ Damit war der „Stellungsbefehl“ erst einmal vom Tisch.

Freilich, so reibungslos klappte das nicht immer. Willwohl, der in seinem musikaffinen Elternhaus schon mit sechs Jahren eine Geige in die Hand bekam, als überaus talentierter und motivierter Schüler rasante Fortschritte machte, hätte – „so mit 13, 14 Jahren“, erinnert er sich – beinahe alles hingeschmissen. Zu groß war der Frust, als „Systemverweigerer“ nicht auf eine entsprechende Schule wechseln, ja, nicht einmal das Abitur ablegen zu dürfen.

Die Wende kam im rechten Moment

Dann kam, gerade rechtzeitig, die Wende und ermöglichte dem hochbegabten 15-Jährigen 1990 den Wechsel aufs Musikgymnasium in Weimar. Nach dem Abitur 1995 studierte Willwohl, der bereits ein Jahr zuvor auf die Bratsche umgestiegen war, an der dortigen Musikhochschule, wechselte ein Jahr später an die Hochschule Hanns Eisler in Berlin, die er mit 1,0 abschloss. Alle die Meisterkurse, die er besuchte und all die Auszeichnungen, die er einheimste, aufzuzählen - das würde dauern.

Seine Shooting-Star-Karriere jedenfalls startete mit früher Mitgliedschaft im Radio-Sinfonie-Orchester Berlin, unzähligen Solo-Konzerten mit großartigen Orchestern und klangvollen Namen an den Pulten: Marek Janowski und Christoph Poppen zum Beispiel; mit Festspielauftritten, kammermusikalischen Partnerschaften, CD-Produktionen und nicht zuletzt der Bratschen-Professur in Nürnberg, wo auch der pädagogische Baum propere Früchte trägt.

„Es gab nicht viel zu retten“

Die etwas provokante Vorlage zum Thema „Rechte Szene“ in den neuen Bundesländern, mit Stichworten wie „Treuhand“, „Westheuschrecken“ und „Besserwessis“ angereichert, federt Willwohl sanft ab. Nicht die Nachwende-Zeit oder dass es etwa dauerte mit den blühenden Landschaften sei schuld am diffusen Frust im Osten. „Sondern die Jahre davor, das herabgewirtschaftete System der Staatsbonzen“, bekräftigt er. „Es gab wirtschaftlich so gut wie nichts, was man hätte retten oder in die neue Zeit mitnehmen können; bis auf Ausnahmen wie Zeiss Jena etwa.“

Und rechte wie linke Aktivisten habe es auch zu DDR-Zeiten schon gegeben; genauso wie Fremdenhass und Diskriminierung. Vietnamesen, selbst die russischen „Brüder“ seien beim Großteil der Bevölkerung verhasst gewesen. Diese unliebsamen Underdog-Szenen jedoch habe man in Schach gehalten, das wurde nicht öffentlich. „Das eigentliche Problem nach dem Mauerfall war einfach, dass die Menschen 60 Jahre Diktatur hinter sich hatten und Demokratie einfach nicht konnten.“

Mit Angela Merkel im Supermarkt

Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, eine intakte Jurisprudenz – wer die Kehrseite all dessen erlebt hat, so Willwohl, muss sich eigentlich glücklich schätzen, in einer funktionierenden Demokratie leben zu dürfen, so sein nachdrückliches Plädoyer für die Bundesrepublik; diese Bundesrepublik. Zwei seiner Onkel, so berichtet er noch, sind bei den Versuchen, dem DDR-Terror per Flucht zu entrinnen, zu Tode gekommen. „Das sind familiäre Schmerz-Spuren, die sich nicht verwischen. Meine Mutter lebt heute noch in Erfurt, würde ihre Heimat auch nie verlassen wollen, wie so viele, die damals blieben, als nach dem Krieg die Amerikaner der russischen Besatzungsmacht weichen mussten.“

Andreas Willwohl indes ist seit fast 25 Jahren überzeugter Berliner mit Wohnsitz gleich beim Tiergarten – joggingtauglich - und gelegentlichen Supermarkt-Begegnungen mit Angela Merkel oder Frank Steinmeier. Nicht zuletzt hat er nach seiner wunderbaren „Mandelring-Eingemeindung“ die Pfalz schätzen und lieben gelernt. „Die Landschaft, der Wein, die liebevolle Fürsorge der Schmidt-Eltern. Das ist schon fast wie ein bisschen heimkommen; jedes Mal wenn wir uns hier treffen, uns in den üppigen Labyrinthen der Streichquartett-Literatur verlieren. Und die Welt draußen irgendwie stille steht.“