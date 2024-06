Vielleicht kennen Sie die Situation: Sie denken an eine Person und plötzlich lesen Sie etwas über diese Person oder noch krasser: Sie treffen diese Person in der Stadt oder auf einer Veranstaltung. Genauso erging es mir mit dem folgenden Text.

Ich habe hin – und herüberlegt, Gedanken verworfen, Texte gelöscht und irgendwie ist mir nichts Passendes für „über den Kirchturm hinaus“ eingefallen.

Irgendwann hat eine Bekannte den nachfolgenden Text in den sozialen Medien gepostet. Ein paar Tage später bekomme ich diesen einen Satz auch als Nachricht aufs Handy. „Mensch, das ist es“, und schon hast du deine Idee und deinen Text zusammen.

John Lennon sagte: „Wir leben alle in einer Welt, in der wir uns verstecken müssen, um Liebe zu machen, während am hellsten Tag Gewalt praktiziert wird.“

Heute können wir sagen: Wir leben in einer Welt, in der ein Telefon lauter vibriert als mein Herz. Wir leben in einer Welt, in der die Fernsehgeräte immer dünner und die Menschen immer dicker werden. Wir leben in einer Welt, in der die Telefone intelligenter sind als ihre Besitzer. Wir leben in einer Welt, in der es wichtiger ist, wie wir uns kleiden, als wie wir denken. Wir leben in einer Welt, in der eine Pizza schneller da ist als die Polizei oder ein Krankenwagen. Wir leben in einer Welt, in der Tiere bessere Freunde sind als Menschen. Wir leben in einer Welt, in der die Medien voll von glücklichen Bildern und traurigen Menschen sind. Wir leben in einer Welt, in der von einem Fußballer mehr verlangt wird als von einem Politiker.

Ich kann die Welt in mir ändern und damit auch die Welt der Menschen, um mich herum. Sie ist möglich, diese Welt, die wir in unserem Herzen tragen. Eine Welt voller Mitgefühl, Achtung und Toleranz.

Sie ist möglich, wenn jede Einzelne und jeder Einzelne von uns seinen Beitrag dazu leistet. Hier ist nichts unmöglich. Das „Unmögliche“ dauert nur ein bisschen länger.

Sei du selbst die Person, die du gerne auf deinem Weg treffen würdest. Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst! Wie heißt es in der Bibel: „Liebe deinen nächsten wie dich selbst.“

Lennon sagte: „Liebe ist die Antwort und du weißt es sicher; Liebe ist eine Blume und du sollst sie wachsen lassen“. Und weiter heißt es: „Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein, und die ganze Welt wird eins sein.“ Fangen wir doch heute damit an.

Der Autor

Elmar Schrader, Jugendreferent aus der Jugendzentrale Neustadt