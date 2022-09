Wie es trotz der vielen Krisen gelingen könnte, sich nicht runterziehen zu lassen.

„Wie geht’s?“ – „Gut. Und selbst?“ – „Auch gut.“ Eine alltägliche Unterhaltung, höfliche Floskeln, kennen wir alle. Wenn ich hingegen eine ehrliche Antwort geben will, wie es mir geht, muss ich manchmal erst überlegen.

Wovon hängt mein „Wohlergehen“ ab? Da ist zunächst das Wetter. Guter Schlaf und Gesundheit sind weitere Anhaltspunkte. Vermutlich spielen auch bei Ihnen dann die Fußballergebnisse und schließlich die Politik eine Rolle. Spätestens an diesem Punkt müsste es uns allen richtig schlecht gehen, oder?

Stimmung selbst bestimmen

Derzeit ist die Welt in Krisenstimmung: Energiekrise, Wirtschaftskrise, Arbeitsmarktkrise, Flüchtlingskrise … Ich frage mich, wie nah lasse ich diese Krisen an mich heran? Was beunruhigt mich wirklich? Die Angst vor einem Krieg, vor der nächsten Gasrechnung oder vor dem Kontostand am Monatsende? Dies alles sind Ängste, die mich klein und hilflos erscheinen lassen. Will ich meine Stimmung von all diesen „fremden“ Einflüssen bestimmen lassen?

Ich weiß, dass mir dies allzu häufig passiert. Und das hat auch seine Berechtigung, weil es ja nicht besser wird, wenn man den Kopf in den Sand steckt. Aber ich möchte die Regie über mein Leben nicht an andere abgeben. Bei der Eröffnung des neuen Abenteuerspielplatzes im Böbig haben wir ein Lied gesungen, in dem es heißt: „Mit meinem Gott stell’ ich die Welt auf den Kopf“. Das klingt für mich nach einer spannenden Idee.

Experiment lohnt sich

Die Welt auf den Kopf stellen, sie mit anderen Augen sehen. So kann ich andere, neue Handlungsmöglichkeiten entdecken. Das könnte zum Beispiel bedeuten: Ich lasse mich von der miesen Stimmung nicht runterziehen. Stattdessen pflege ich Kontakte und mache mir und anderen Mut. Ich passe meine Lebens- und Einkaufsgewohnheiten nicht einer Krise an, sondern ich entscheide mich aktiv für ein anderes Leben, in dem materielle Dinge nicht so hoch bewertet werden. Ein Leben, wo das Wir zählt. Was für andere nach Verzicht und Mangel aussieht, wird für mich zu einem Plus an Lebensqualität. Träumereien? Vielleicht. Ich meine: ein Experiment, das sich lohnt.

Der Autor

Werner Busch ist Pastoralreferent in der Pfarrei Heilige Theresia von Avila