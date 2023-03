Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Katze Julchen hat ein schlimmes Jahr hinter sich. Einen Tag vor Heiligabend 2021 wurde sie in Haßloch als Fundtier abgegeben, nachdem sie schwer misshandelt worden war. Ob sie sich wieder erholen und ein eigenes Zuhause finden würde, war lange nicht klar. Doch jetzt lebt die Samtpfote mit einer eigenen Familie und dazu gleich zwei Katzenkameraden in Speyer.

Ein Jahr ist es nun her, dass die kleine Katze Julchen schwer verletzt als Fundtier in einer Kleintierfachpraxis in Haßloch abgegeben wurde. Offensichtlich war sie misshandelt worden. Einen Teil des