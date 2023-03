Wie ist der klare Blick auf den Willen Gottes?

Vor einer Woche stand ich in Neustadt auf dem Marktplatz. Die Gedenkfeier zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine wurde bei Kälte im Freien begangen. Dabei fiel immer wieder der Satz „Die Wahrheit ist auf unserer Seite!“

Als ich dann die Nachrichten im Fernsehen sah, hörte ich von russischer Seite denselben Satz: „Die Wahrheit ist auf unserer Seite.“ Leider höre ich dann auch immer wieder, dass da auf beiden Seiten für den Sieg gebetet wird. Ich bete lieber für den Frieden. Auch bei der Gedenkfeier haben wir für Frieden gebetet.

Das treibt einen um

Mich treibt diese beiderseitige Behauptung um, dass „die Wahrheit auf unserer Seite ist“ – und das kam mir auch am ersten Fastensonntag in den Sinn, als das Evangelium (Mt 4,1-11) gelesen wurde. Da ist Jesus 40 Tage in der Wüste, um Klarheit zu finden, und kommt in Versuchung. Der Versucher argumentiert mit Bibelzitaten, um zu sagen, was Gott will. Und Jesus nimmt andere Bibelzitate, um das zu widerlegen. Er ringt darum, was Gott will.

Da berührt es mich in dieser Kriegszeit, dass dort auch die Versuchung angeführt wird, wem der Versucher all die Reiche dieser Welt geben wird. Da sind so viele Versuchungen, die uns einladen, vor ihnen niederzufallen und sie anzubeten (wirtschaftliche Ressourcen, Nationalität, historische Argumente, Sicherheitsinteressen …).

Blick nach Indien?

Es ist wirklich „verteufelt“ schwer mit dem klaren Blick für den Willen Gottes. Mahatma Ghandi hat in solchen Konfliktfragen immer wieder gefastet, um klarer zu sehen und zu unterscheiden. Vielleicht hilft mir diese altmodische beziehungsweise weise Form weiter?

Der Autor

Pfarrer Benno Riether, Kooperator in der Pfarrei Heilige Theresia von Avila, Neustadt