Je länger man mit Ortrud Rey und Ewald Metzger spricht, desto mehr Respekt hat man vor der Logistik-Leistung, die hinter dem Bürgerbus steckt. Zwar ist der von Ehrenamtlichen gefahrene Bus nur innerhalb der Verbandsgemeinde Lambrecht unterwegs – doch die Koordination der Fahrten ist auch so schon aufwendig genug.

Hinter der Idee der Bürgerbusse steckt die Vorstellung von einer perfekten Welt: Menschen, die etwas können, helfen denjenigen, die etwas nicht können. Und so gibt es wohl kaum mehr ein Dorf in der Pfalz, das nicht von einem Bürgerbus angesteuert wird. Das Konzept: Spender (oft die Sparkassen und einige öffentliche Geldgeber) bezahlen die Neun-Sitzer-Busse, Ehrenamtliche – meist Rentner mit guten Nerven –, holen Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, von zu Hause ab und bringen sie zu Terminen oder zum Einkaufen. Für all das gibt es festgelegte Wochentage. Wer mitfahren will, muss sich am Tag vorher telefonisch anmelden.

Was einfach klingt, ist in Verbandsgemeinden wie Lambrecht manchmal aber auch eine Herausforderung. Denn die Strecken zwischen den Orten sind mitunter lang, wie Ortrud Rey und Ewald Metzger vom Bürgerbus-Team erzählen. Und die Straßen sind bisweilen schmal. „Wir können von Elmstein nicht direkt nach Weidenthal fahren“, sagt Metzger – denn der Bus ist zu breit, um sicher durch den Wald zu fahren, also fährt der Bus über Frankeneck. Und das dauert dann natürlich länger. Und wenn Fahrten und Fahrzeiten koordiniert werden, müssen auch Baustellen, Ampeln und sonstige Hindernisse bedacht werden. „Wenn wir dienstags fahren, muss man bedenken, dass wir Müllabfuhr haben“, sagt Rey.

Der Bus hat einmal die Welt umrundet

Und trotzdem: Metzger und Rey machen es gern – und sie sind stolz darauf, dass der Bürgerbus seit seinem Start 2018 schon 50.000 Kilometer gefahren ist – und damit rein rechnerisch einmal die Welt umrundet hat. Wobei die Welt des Bürgerbusses grundsätzlich natürlich eine kleine ist, denn er fährt nur innerhalb der Verbandsgemeinde. Aber man sollte das Angebot, das jeder annehmen kann, der „mobilitätseingeschränkt“ ist, deshalb nicht unterschätzen: Für Menschen, die sich beim Laufen schwer tun, kann es schon ein Akt sein, von einer Seite Weidenthals auf die andere zu kommen, um ein Grab auf dem Friedhof zu pflegen. Deswegen ist es Metzger auch wichtig zu betonen, dass man keine Scheu haben sollte, den Bürgerbus anzufordern – zum Beispiel auch dann, wenn man den Freund oder die Freundin im gleichen Ort besuchen will, aber nicht selbst hinlaufen kann. „Es ist auch Sinn des Busses, die Kommunikation zu fördern“, sagt Metzger.

Die meisten Fahrten gehen zum Supermarkt

Die meisten Fahrten des Bürgerbus-Teams sind allerdings anderer Natur, wie die Statistik zeigt: Die meisten Nutzer wollen zum Einkaufen gebracht werden. Um einmal den Februar als Beispiel zu nehmen: Von den 70 Fahrten führten 29 zum Supermarkt, 15 zu Arzt, Apotheke oder Physiotherapie, 19 zu sonstigen Terminen (Friseur, Seniorentreffen) und sieben Fahrten zur Demenz-Tagespflege nach Neustadt. Die Fahrten zur Tagespflege allerdings entfallen ab Juni, denn es gibt nicht mehr genügend Ehrenamtliche für die Fahrten.

Das hat mehrere Gründe: Die Mitglieder des Teams sind älter geworden, die Prioritäten haben sich geändert. Und manche – wie Ewald Metzger, der jahrelang hinterm Steuer saß – können aus gesundheitlichen Gründen keinen Neun-Sitzer mehr steuern und sind in die Telefon-Gruppe gewechselt. Ortrud Rey sagt: „Es sind halt Senioren im Ehrenamt. So ist das Leben.“

Und deswegen suchen die 70-jährige Lindenbergerin, der 66-jährige Frankenecker und ihre ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen dringend neue Mitstreiter: Derzeit gibt es zehn Fahrer, die dienstags und donnerstags in den Bus steigen, und zwölf Leute, die sich montags und mittwochs für eine Stunde ans Telefon setzen, um die Fahr-Wünsche aufzunehmen.

Wer fahren will, muss fit sein

Metzger und Rey freuen sich, wenn weitere Menschen mithelfen wollen: Jeder sei willkommen, aber klar sei auch: „Es ist reines Ehrenamt.“ Geld gibt es nicht. Wer sich als Fahrer zur Verfügung stellen möchte, muss eine körperliche Untersuchung (G25) vornehmen lassen. Und für den Telefondienst wäre es nicht verkehrt, wenn eine von zwei Personen, die in einer Schicht arbeiten, fit am Computer ist, um Namen und Fahrtziele in eine Tabelle einzutragen. Ziel ist es, dass alle Ehrenamtlichen nur einmal im Monat einen Dienst übernehmen. Wenn sich viele Menschen melden, könnte man die Fahrt-Tage des Bürgerbusses auch um einen Tag erweitern. Derzeit sind aus (fast) allen Orten der Verbandsgemeinde Ehrenamtliche im Einsatz, nur aus Neidenfels ist niemand dabei.

Den Bürgerbus nutzen mehr Frauen als Männer, rund die Hälfte von ihnen sei alleinstehend, sagen Rey und Metzger: „Es sind sehr viele Witwen, die alleine im mühsam erarbeiteten Häuschen leben und deren Kinder arbeitstechnisch weit weg sind.“ Und die jetzt eben froh sind, wenn sie – wie das in Lindenberg in schöner Regelmäßigkeit geschieht – mit dem Bus zum Seniorenkreis gefahren und auch von dort auch wieder abgeholt werden.

Der Seniorenkreis macht sich übrigens auch in der Statistik bemerkbar: Von den 70 Fahrgäste im Februar waren 20 aus Lindenberg, 17 aus Lambrecht, 14 aus Esthal, Erfenstein und Breitenstein, neun aus Frankeneck, je vier aus Neidenfels und Weidenthal und zwei aus Elmstein und den dazugehörigen Annexen.

Und weil wir schon bei Statistiken sind: Im Winter und im Sommer sinkt die Anzahl der Fahrgäste, berichtet Rey. Bei schlechtem Wetter trauen sich die Senioren nicht raus und bei heißem Wetter wollen sie es nicht.

Kontakt

Gesucht werden Menschen, die montags oder mittwochs (15 bis 16 Uhr) in der Verwaltung Anrufe entgegennehmen wollen und Fahrer, die sich dienstags oder donnerstags einen halben Tag in den Bürgerbus setzen, um Mitbürger zu transportieren. Den Sprit für den Bus zahlt die Verbandsgemeinde. Sonja Zimmermann von der Verwaltung, Telefon 06325 181-111, E-Mail sonja.zimmermann@vg-lambrecht.de, nimmt Anmeldungen von Interessenten entgegen. Weitere Infos bei Ortrud Rey, Telefon 06325 2143, oder Ewald Metzger, Telefon 06325 989068. Wer als Fahrgast mit dem Bürgerbus mitfahren will, kann sich unter Telefon 06325 181-149 zu den oben genannten Zeiten anmelden.