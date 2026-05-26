Digitale Gewalt ist ein Thema, das zunehmend in den Fokus rückt. Über das komplexe Thema informierte jetzt Heinz Hussy vom Weißen Ring in Haßloch.

Digitale Gewalt beschäftigt die Gerichte in zunehmendem Maß. Die Straftaten sind 2024 im Vergleich zu 2019 bundesweit um 7,4 Prozent gestiegen. Diese Zahlen nannte Heinz Hussy, Außenstellenleiter beim Weißen Ring, bei einer Veranstaltung in Haßloch, die die CDU-Frauenunion organisiert hatte. Hussy, pensionierter Polizeibeamter, engagiert sich seit 2012 in dem Verein, seit 2015 ist er verantwortlich für Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim. Während die Medien ausführlich über Täterinnen und Täter berichteten – etwa nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 –, fühlten sich Opfer oft weder beachtet, noch ausreichend betreut, betonte Hussy.

Der Weiße Ring widme ihnen seine Aufmerksamkeit, „wobei wir uns als Lotsen verstehen“, so der Vortragsgast. Die Opfer würden beraten und bei ihren rechtlichen Schritten sowie bei Behördengängen begleitet. Wer finanzielle Probleme habe, könne auch in diesem Punkt Hilfe bekommen.

Überwacht und manipuliert

Kennzeichnend für digitale Gewalt sei, so Hussy, dass die Inhalte oft eine enorme Reichweite haben, nicht selten auf unbestimmte Dauer verfügbar sind und auf privaten Festplatten gespeichert werden können. Anonymität verleihe den Täterinnen und Tätern inmitten ihres Milieus das Gefühl, eine gesellschaftliche Mehrheit zu repräsentieren. Die Inhalte ließen sich kaum aus dem Internet entfernen, sie würden verbreitet und in vielen Fällen in Online-Archiven wie archive.org gespeichert.

Zu den prinzipiell privaten Delikten gehören solche mit Sexualbezug, „digitale Aggressionen“ wie Beleidigungen, Aufrufe zu physischer Gewalt und Eingriffe in die Privatsphäre. „Cyberstalking“ werde mehrheitlich von Männern begangen, etwa von Ex-Partnern nach der Trennung. Die nötige Software zum „Stalken“ sei mühelos auf einem Handy installiert, das Opfer werde überwacht und manipuliert. So komme es immer wieder vor, dass mithilfe von Zugangsdaten im Namen des Opfers Waren bestellt werden. Die Opfer erfahren oft erst per Mahnbescheid von unwissentlich angehäuften Schulden, wenn die 14-tägige Widerspruchsfrist längst verstrichen ist.

Verstörende Praktiken

Hier empfiehlt Hussy, im Anschluss an eine Trennung Passwörter, Clouds und sonstige Daten, auf die beide Partner Zugriff hatten, zu schützen. Von „Romance Scamming“ seien auch Männer betroffen, verdeutlichte Hussy. Dabei erschleichen sich anonyme Personen per Flirt Vertrauen und verlangen, mit unterschiedlichen Vorwänden, Geldbeträge.

Hussy erläuterte eine ganze Reihe strafbarer Handlungen im Kontext von Sexualität mit diversen Zielgruppen – etwa „Sextortion“ –, Erpressung mit kompromittierendem Bildmaterial, „Rachepornos“ zur Enthüllung des Privatlebens nach einer Trennung, außerdem die durch den Fall Collien Fernandez und Christian Ulmen bekannt gewordenen „Deep Nudes“, bei denen Fotos des Opfers mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz für die Herstellung vermeintlicher Nacktfotos oder Videos verwendet werden.

Verstörend die Details über „Cyber Grooming“: Die Täter loggen sich in Plattformen ein, die speziell von Minderjährigen genutzt werden, geben sich als Gleichaltrige aus und kommen an kompromittierende Inhalte. Die Grenzen zur Pädophilie scheinen dabei fließend. Heinz Hussy beklagt, dass sein Vorschlag, eine eigene Task Force in diesem Bereich einzusetzen, von Behörden zurückgewiesen worden sei. Vorbeugen lasse sich diese Art des Missbrauchs am ehesten durch eine gesunde Vertrauensbasis zwischen Eltern und Kind. Fest stehe: Schon allein der Versuch eines „Cyber Grooming“ kann schwer bestraft werden. Dies gelte auch für „Cyber Mobbing“ – laut Hussy an jeder Schule verbreitet, mit nachhaltigen Auswirkungen auf das Selbstgefühl der Opfer.

Ein weites Feld organisierter Kriminalität, etwa das „Phishing“, laufe auf immense finanzielle Schäden hinaus, ausgehend von Banden, die aus dem Ausland operierten und sich per E-Mail oder Telefonanruf Zugang zu Passwörtern verschaffen. Banken treten nie per E-Mail oder per Link mit ihren Kunden in Kontakt, meist lasse sich die Täuschung an Sprachfehlern oder an der Adresse des Absenders erkennen. Hussy rät dazu, einen Passwortmanager zu installieren oder gar einen „digitalen Führerschein“ über die Website difue.de zu erlangen. Überdies sollte jeder Verdacht, zur Not per Online-Formular, bei der Polizei gemeldet werden.