Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitagabend pulsierte der Gimmeldinger Kirchplatz. Die Band Luiku war aus Kiew in der Ukraine angereist. Gimmeldingen war die einzige Station in der Pfalz, wo sie ihre Weltmusik zum Klingen brachte. Das Konzert war eines der letzten, die der in Auflösung befindliche Kulturverein Wespennest e. V. veranstaltete.

Es ist eine irisierende Musik, kraftvoll und rhythmisch, mit einem Schuss temperamentvoller Folklore, die schnell immer mehr Gäste in ihren Bann zieht. Impulsiv und dynamisch, mit stellenweise archaisch