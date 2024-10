Über die Melodie des Herbstes.

Der Herbst, eine Zeit, in der die Welt in ein Kaleidoskop aus Farben getaucht wird und das Leben in seiner vollen Pracht erstrahlt, ist für mich die schönste Jahreszeit. Nicht nur, weil ich selbst in dieser Zeit geboren wurde und mein Geburtstag in die goldenen Herbsttage fällt. Der Herbst ist eine Zeit der Ruhe und des Friedens, eine Zeit, in der man durch die Berge wandern kann, ohne vom Schweiß geplagt zu werden. Die klare, erfrischende Luft durchdringt Stadt und Land, während die Sonne ihr Licht sanft über alles ergießt, wenn sie tief am Horizont steht. Der Herbst kleidet die Welt in ein mildes Leuchten, das die Natur in prächtigsten Farben erstrahlen lässt – sei es im dichten Wald oder auf den sanften Hügeln der Weinberge. An warmen, sonnigen Tagen erblühen im Garten Astern, Fetthennen, Zinnien, Winterheiden, Goldmarie und Chrysanthemen in voller Pracht. Der junge Wein fließt golden in die Gläser, während Kastanien im Feuer knistern. Der Herbst ist eine Zeit des Genusses und der Dankbarkeit für die Schätze der Natur, die wir beim Erntedankfest feiern.

Im Herbst des Lebens enthüllen sich neue Facetten der Lebensqualität. Ein Abschnitt, der reich an Erfahrungen ist. Viele beschreiben diese Lebensphase nach dem Überschreiten der 50 als eine Zeit der Gelassenheit. Die turbulenten Zwanziger liegen hinter einem, die fordernden Dreißiger mit Familienplanung und Hausbau sind überstanden, die intensiven Vierziger mit beruflichen Herausforderungen gemeistert. Alles wird ruhiger. Die Kinder verlassen langsam das Haus, die berufliche Routine hat sich eingespielt, die Partnerschaft ist gefestigt. Es ist an der Zeit, sich selbst etwas zu gönnen – vielleicht einen Herbsturlaub in Südtirol, wo der weite Blick über die Dolomiten die Seele berührt und die Stille auf den Gipfeln Frieden ins Herz trägt.

Jede Zeit hat ihre eigenen Schönheiten

Das Alte Testament erinnert uns daran: „Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und die Ewigkeit in unser Herz gelegt.“ (Prediger 3,11) Es gibt nichts Besseres, als fröhlich zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Jede Jahreszeit und Lebensphase hat ihre eigenen Schönheiten. Die turbulenten Zwanziger, in denen wir uns austoben und die Welt entdecken. Die fordernden Dreißiger, in denen wir uns beweisen müssen. Die intensiven Vierziger, in denen wir Beruf, Ehrenamt und Kindererziehung unter einen Hut bringen.

Der Rhythmus der Natur, der Wechsel von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ist eine göttliche Symphonie. Es bedarf der ruhigen und der hektischen Tage, der Wärme und der Kälte, des Werdens und Vergehens. Nur im harmonischen Zusammenspiel aller Elemente findet die Melodie des Lebens ihre Vollendung.

Dennoch bleibt der Herbst meine bevorzugte Jahreszeit. Ich spüre, wie er mich ruhiger werden lässt, wie er mir die Schönheit des Lebens in all ihren Facetten offenbart. Genießen Sie den Herbst in vollen Zügen. Ich werde es auch wieder tun.

Der Autor

Andreas Rummel ist Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt