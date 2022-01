Jeden Morgen beim Frühstück lächelt mich ein Glücksschwein an. Es ist aus Marzipan, steht auf unserem Küchentisch und trägt hinterm Ohr ein Kleeblatt mit Marienkäfer. Das niedliche Schweinchen ist ein Überbleibsel vom Jahreswechsel, und niemand mag es „schlachten“. Nicht, dass jemand von uns daheim abergläubisch wäre. Aber es ist halt so süß anzuschauen und für mich ein froher Start in den Tag. Wie gern würde ich mal wieder in frohe Gesichter schauen.

Die Pandemie hat mich gelehrt, bereits mit kleinen Dingen im Alltag zufrieden zu sein. Zum Glücklichsein fehlt mir keine Million, mir würde es schon reichen, wieder einmal zu lachen und so etwas zu spüren wie ein unbeschwertes Leben in Gesellschaft mit lieben Menschen. Manchmal fühle ich mich davon weit entfernt. Corona macht auf Dauer depressiv.

Schenkt euch ein Lächeln

Als die Einschränkungen vor zwei Jahren begannen, da konnte man neben vielen Schwierigkeiten auch positive Effekte entdecken. Damals kam mir das Leben irgendwie entschleunigt vor. Die Menschen begegneten sich mit mehr Achtsamkeit und Freundlichkeit. Das Lächeln hinter einer Maske fand vielfältige, weitere Ausdrucksformen, um das Verborgene auf andere Weise sichtbar zu machen. Auf dem Bahnsteig, an der Supermarktkasse – überall war Abstand und Respekt.

Dieses Wohlwollen ist, so scheint mir, im Verlauf der Pandemie dahingeschmolzen wie ein Schneemann in der Sonne. Und jeder scheint sich nach einem Ende dieser Ausnahmezeit zu sehnen wie nach Wärme und Licht am Ende eines langen Winters. Vielleicht haben wir es ja bald geschafft. Bis dahin muss mir mein Glücksschwein noch ein bisschen helfen. Oder ein paar Frühlingsblumen, die zumindest das Winterende erahnen lassen. Also: seid nett zueinander und schenkt euch ein Lächeln!

Der Autor

Werner Busch, Pastoralreferent in der katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Avila (Neustadt).