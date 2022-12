Seit vielen Jahren lockt eine liebevoll gestaltete Szenerie in die Hambacher Jakobuskirche.

Groß und schwer sind die Teile, die Martin Anton und Michael Döring aus einem Kellerraum der St. Jakobuskirche in Hambach holen. An diesem frostigen Montag bauen sie die Weihnachtskrippe auf. Es ist keine gewöhnliche Krippe, die einen Stall aus der Gegend von Bethlehem nachempfindet. Es ist die Schlossstraße in Hambach. Genau gesagt: das Weingut Gutting und die Mohre Jule.

Die beiden traditionsreichen Fachwerkhäuser wurden von Erich Knoll detailgetreu aus Holz, Gips, Sandstein und Reisig nachgebaut. Die Modelle stammen aus den 1970er Jahren, das genaue Datum weiß niemand mehr, und werden seitdem jedes Jahr hervorgeholt. Das ist kein einfaches Unterfangen, denn zusammengebaut haben die Häuser eine Höhe von 1,60 Meter.

Eingespieltes Team

Kellertür und -treppe der Kirche sind eng, das Originalmaterial hat sein Gewicht. Eine stabile Plattform aus Unterkonstruktion und Spanplatten haben die beiden Männer bereits installiert. Sie sind ein eingespieltes Team. Anton ist seit 20 Jahren Krippenbeauftragter der Kirchengemeinde, Döring seit mindestens 15. „Früher habe ich Erich Knoll beim Aufbau geholfen“, sagt Anton, der bedauert, dass der in Hambach viele Jahre aktive Mann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein kann.

Antons Mutter Marliese hilft ebenfalls. Sie ist Sakristanin und weiß genau, wo die Utensilien und Figuren für die Krippe akribisch verpackt aufbewahrt werden. Bis Weihnachten zeigt die Szene die Herbergssuche von Josef und Maria. Diese beiden geschnitzten Figuren stammen ebenfalls von Knoll. Aus dem Erkerfenster eines der beiden Gebäude winkt der Herbergsvater ablehnend.

Immer wieder neu

Für die Weihnachtstage wird die Szenerie umgebaut und ein Stall mit der Krippe und dem neugeborenen Jesuskind aufgestellt. Marliese Anton ist für die Ausgestaltung und Dekoration zuständig. Moos und Zweige fehlen ihr noch. Doch sie setzt auf Bernd Mohr, den ehemaligen Hausmeister der Kirche, der es sich nicht nehmen lässt zu helfen.

Die Ehrenamtlichen sind stolz auf die außergewöhnliche Weihnachtskrippe, die Jahr für Jahr viele Besucher der ganzen Region nach St. Jakobus lockt. „Die Kirche ist offen und man kann jederzeit hinein“, sagt die Sakristanin. Um alles sehen zu können, hat sie für die Kinder eine Fußbank bereitgestellt. Kleine Lampen, die an eine Zeitschaltuhr gekoppelt sind, beleuchten die Szenerie. Noch bis Mitte Januar steht die Krippe. Dann wird sie wieder eingelagert – bis zum nächsten Jahr.