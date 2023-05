Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wir haben an dieser Stelle kürzlich über das Phänomen der Catwoman-Mosaike berichtet, die an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgetaucht sind. Dazu gibt es jetzt neue Erkenntnisse, denn die Katzen-Frau hat sich „geoutet“ – also irgendwie jedenfalls.

Denn ihren Namen will die Neustadterin aus vielleicht nicht völlig unverständlichen Gründen dann lieber doch nicht in der Zeitung lesen. Über ihre Beweggründe aber