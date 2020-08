In Geinsheim bindet katholische Frauengemeinschaft Kräutersträuße für den guten Zweck. Früher war das eine Sache der Bauernjugend.

Ein Würzwisch kann für vieles dienen, und das von Mariä Himmelfahrt am 15. August bis zum Dreikönigstag am 6. Januar. Er sieht hübsch aus, die Kräuter trocknen, ergeben Heiltees, schützen dem katholischen Glauben nach das Haus, und am Ende wird er verbrannt, um das Haus nach dem Winter auszuräuchern.

Der uralte „heidnische“ Brauch, einen Würzwisch zu binden, war zwar zunächst von der Kirche verboten worden, allerdings ohne Erfolg. Weshalb er dann der Gottesmutter zugeschrieben wurde und die Weihe des Würzwischs an Mariä Himmelfahrt erfolgt.

In Geinsheim Ehrensache

Auch in Geinsheim ist der Würzwisch Ehrensache. Wegen Corona aber gab es am Sonntag keinen Gottesdienst. Als Ersatz diente die Vorabendmesse vergangenen Freitag, wie Norbert Kästel berichtet. Die Katholische Frauengemeinschaft bot wieder gegen eine Spende Kräutersträuße an – 65 statt der üblichen 150 wegen der begrenzten Besucherzahl.

Früher, so der Heimathistoriker Kästel, sei der Würzwisch vor allem eine Angelegenheit der Bauernjugend gewesen: Jeder wollte möglichst viele Kräuter finden, die längste Königskerze, die schönste „Halsrose“ (Malve) haben. Überall seien diese Heilpflanzen gewachsen. In der heutigen Flur sei kaum mehr etwas übrig von dieser Natur.