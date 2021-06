Haben Sie auch bemerkt, dass sie fast nichts gehört haben? Es ist still, auch nach Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Eigentlich gehört ein Autokorso zu einem internationalen Fußballturnier wie die Bratwurst zu einem Stadionbesuch. Ob Welt- oder Europameisterschaft, die Freude über Siege drückt sich meist mit lautem Hupen und dröhnender Musik aus.

Da war dieses Jahr alles ein wenig anders als sonst. Nach dem 4:2-Erfolg über Portugal und einer ansprechenden Leistung von Jogis Jungs hatten am Samstagabend noch ein paar vereinzelte Fußball-Enthusiasten ihre Autoschlüssel wiederentdeckt. Am Mittwochabend herrschte nach dem Ungarn-Spiel und einer zugegebenermaßen eher überschaubaren Leistung Stille. Kein Mucks. Dabei hatte Deutschland gerade das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Normalerweise ist das der Augenblick, in dem sogar Zweirad-Pedalritter gern das eigene Gaspedal wiederentdecken. Die Ruhe vor dem Sturm? Abwarten ist angesagt. Am Dienstag geht es gegen England. Sollte Deutschland weiterkommen, steigt möglicherweise die Laune wieder. Und dann kann es plötzlich wieder ganz schön laut werden vor der eigenen Haustür.