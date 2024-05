Über den Umgang mit der eigenen Vergangenheit und die Chancen auf Heilung.

Vor 14 Tagen war ich mit einer Reisegruppe gemeinsam unterwegs in Frankreich. Wir haben viele alte Gebäude besichtigt: Klöster und Kirchen, Burgen und Schlösser, ein ehemaliges Gefängnis und ein fünfhundert Jahre altes Krankenhaus für Arme und Mittellose.

Die meisten dieser alten Gemäuer sind heute ein Museum. Wir staunen über die Lebenswelt oder die Lebensleistung anderer Menschen, die lange vor uns gelebt haben. Vieles aus der Zeit, die lange zurück liegt, bleibt jedoch ein Rätsel, dessen Lösung wir nur erahnen können. Wie ist es den Menschen im Mittelalter tatsächlich ergangen, wie haben sie gefühlt? Was waren ihre Ängste, Sorgen und ihre Hoffnung? Für mich sind das spannende Fragen.

Manches liegt im Verborgenen

Durch die Ereignisse der Revolution ist die Geschichte vieler Denkmäler in Frankreich ein bisschen anders verlaufen als bei uns in Deutschland: Aus dem einen Kloster wurde eine Papierfabrik, aus dem anderen ein Gefängnis. Andere wiederum wurden dem Erdboden gleichgemacht. Ich frage mich: Wird alles, was Menschen erschaffen haben, am Ende zum Museum oder zur Gedenkstätte?

Erfüllt mit diesen Reiseerlebnissen ist mir die Idee gekommen, ob der Umgang mit Kulturgütern nicht auch ein Gleichnis für den Umgang mit unserer eigenen, persönlichen Vergangenheit sein kann. Manches liegt im Verborgenen und ist uns ein Rätsel: die eigene Kindheit, die Lebenswelt der Eltern. Anderes in unserem Leben hat sich gewandelt. Aus Träumen wurde eine Wirklichkeit, die möglicherweise ganz anders aussieht. Vielleicht durfte jemand die Erfahrung machen, dass das Leben ein Palast ist, für andere war es ein Gefängnis. Wie haben sich die Dinge gewandelt? Und wie gehe ich durch die Vergangenheit meines Lebens? Wo spüre ich Verlorenes, wo Lebendiges? Was konnte oder kann sich immer noch wandeln oder reifen? Am schlimmsten wäre für mich die Vorstellung, mein Leben könnte ebenfalls zu einer Art Museum werden.

Reizvolle Gedankenspiele

Mag sein, dass dies nur Gedankenspiele sind. Ich persönlich finde es reizvoll, auf eine Entdeckungsreise durch mein Leben zu gehen. Dort, wo ich Wunden und Verletzungen entdecke, gibt es Chancen zur Heilung. Ein wiederentdeckter alter Traum entfacht vielleicht in mir die Sehnsucht nach einem längst verloren geglaubten Ziel. Und darin liegt für mich letztlich auch der Sinn des Reisens, mir selbst ein Stück näher zu kommen. Oder wie Richard Hoffmann einmal schrieb: „Der kürzeste Weg zu dir selbst führt einmal um die Welt.“ Ich wünsche Ihnen ein gute Reise!

Der Autor

Pastoralreferent Werner Busch, Katholische Pfarrei Heilige Theresia von Avila, Neustadt