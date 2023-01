„Alte Kulturen im Umfeld der Bibel und des frühen Christentums“ heißt die Seminarreihe, die seit vielen Jahren renommierte Archäologen und Altertumswissenschaftler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum als Referenten ins Neustadter Kloster bringt. In diesem Jahr nun führt eine Veranstaltung sogar direkt ins Zentrum dieses geistig so aufgeladenen Kulturraums: nach Jerusalem.

„Jerusalem – die Mitte der Welt“ lautet der Titel des Seminars, bei dem der emeritierte Bamberger Alttestamentler Klaus Bieberstein die heilige Stadt am 23./24. September als steingewordene „Sinnlandschaft“ der drei großen monotheistischen Weltreligionen vorstellt. Er kann sich dabei unter anderem auf seine 2017 in den „Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins“ veröffentlichte „Brief History of Jerusalem“ stützen, die auf der Grundlage neuester Grabungsbefunde eine grundlegende Revision der Baugeschichte der Stadt von der Bronzezeit bis in die hellenistische Epoche vollzog. Aber auch in christlicher Zeit blieb die nun von Leben und Sterben Christi markierte Symbollandschaft stetig im Fluss. So wurden etwa – wie Bieberstein nachweist – die Orte des Leidens Jesu im Laufe der Zeit mehrfach verlegt, bis in spätmamelukischer und frühosmanischer Zeit die bis heute bekannte „Via dolorosa“ entstand. Bieberstein, der 1955 in Landshut geboren wurde, kommt zum ersten Mal als Referent nach Neustadt – auf Empfehlung übrigens seines kurz vor Weihnachten verstorbenen Theologie-Kollegen Volker Eid. Er wird begleitet von seiner Frau Sabine, Professorin für Neues Testament und Biblische Didaktik in Eichstätt, die – ein Novum in der Seminarreihe – am Samstagabend ein literarisch-musikalisches Programm auf den Spuren einer Pilgerfahrt ins Heilige Land um 1480 beisteuert.

Roms Einfluss reicht bis tief in den Alten Orient

Weil der Tod seine eigenen Pläne hatte und das für Juni vorgesehene Seminar mit Volker Eid über die römische Mosaikenlandschaft der Südtürkei kaltherzig vereitelte, stehen 2023 ansonsten nur noch drei weitere „Alte Kulturen“-Seminare auf dem Programm. Diese behandeln alle – direkt oder indirekt – Aspekte der antiken römischen Welt. Über die Region im Grenzgebiet des heutigen Syriens, Iraks und der Südosttürkei als Schauplatz römischer Interessenpolitik geht es am 28./29. Januar in „Die Römer an Euphrat und Tigris“. Referent ist der Althistoriker und Archäologe Engelbert Winter von der auf die Religions- und Kulturgeschichte des antiken Kleinasiens spezialisierten „Forschungsstelle Asia Minor“ der Universität Münster, der erstmals 2014 als Gast bei einem Seminar über das späthellenistische Königreich Kommagene im Neustadter Kloster mitwirkte. Diesmal geht es nun vor allem um die im Hinterland der römischen Euphrat-Grenze in der heutigen Südosttürkei gelegene antike Stadt Doliche, die seit über 25 Jahren unter Leitung Winters erforscht wird und beeindruckende archäologische Funde zutage brachte.

Um eben jenes Königreich Kommagene, das Winter im Jahr 2014 behandelte, und dessen schillernden Herrscher Antiochios I. geht es am 18./19. März dann in einem weiteren Seminar, das mit dem in Basel lehrenden deutschen Altorientalisten Bruno Jakobs ebenfalls ein guter, alter Bekannter leitet. Im Zentrum bei „Zwischen dem Partherreich und Rom – Kunst und Politik in der späthellenistischen Kommagene“ steht die rastlose Bautätigkeit, mit der Antiochos sein Reich im ersten vorchristlichen Jahrhundert überzog, und die Ideologie, die dahinter steht. Unbescheiden war die nicht, schließlich leitete der König seine Herrschaft sowohl von Alexander dem Großen als auch den persischen Großkönigen ab.

Neuigkeiten vom Rätsel-Volk der Antike

Dass es Rom ohne die Etrusker nie gegeben hätte, ist eine heute nicht mehr jedem bekannte Tatsache. Fast 250 Jahre herrschten etruskische Könige über die Stadt am Tiber und beeinflussten sie auch kulturell ganz maßgeblich. Doch woher kam dieses rätselhafte Volk, dessen Schrift und Sprache bis heute nicht wirklich entschlüsselt sind? Genau darum geht es am 5./6. August in einem von dem Kunsthistoriker Andreas Thiel (Bad Soden) geleiteten Seminar mit dem Titel „Die Etrusker: Herkunft, Kultur, Kunst“. Dabei soll vor allem die eindrucksvolle, so ungemein lebensbejahende Grabkultur dieses Volkes beleuchtet werden. Sicher werden dabei aber auch einige der Sensationsfunde des vergangenen Jahres behandelt, etwa die einzigartigen Bronzestatuen, die im Thermalort San Casciano dei Bagni aus dem Schlamm geborgen wurden, oder der neu entdeckte Tempel von Vulci, der für eine besondere politische und spirituelle Bedeutung dieses Ortes spricht. Auch neue paläogenetische Erkenntnisse, die die alte Frage „zugewandert oder vor Ort entstanden?“ klären könnten, sollten nicht außen vor bleiben.

Erst der Teufel, jetzt Engel

Die Reihe der von Pater Hans-Ulrich Vivell geleiteten Bibelseminare führt ebenfalls nach Jerusalem: „Pilatus und der Prozess Jesu“ steht am 25./26. Februar auf dem Programm, bevor mit „Jeremia“ am 26./27. August eine der ganz großen Prophetengestalten des Alten Testaments in den Fokus rückt. Am 18./19. November schließlich dreht sich alles um „Engel - die dem Menschen zugewandte Seite Gottes“. „Vor zwei Jahren habe ich ein Seminar über den Teufel gemacht - jetzt wollte ich mich mal mit den Engeln beschäftigen“, kommentiert Vivell die Auswahl schmunzelnd.

Die Reihe der sonntäglichen Kulturfilmabende konzentriert sich diesmal ganz auf Zeugnisse der christlichen Kultur in der Osttürkei und dem Kaukasus: Der erste findet am 5. Februar statt und trägt den Titel „Von den Urartäern zum heutigen Armenien“. Die weiteren Termine sind 19. März (Kirchen und Klöster in Armenien), 6. August (Armenische Kirchen am Van-See) und 19. November (Antike christliche Spuren in Georgien).

Noch Fragen?

Alle Wochenendseminare finden im Neustadter Kloster statt, beginnen samstags um 15.30 Uhr und enden sonntags nach dem Mittagessen gegen 13 Uhr. Die Kursgebühr (einschließlich zwei Mahlzeiten) liegt bei 56 Euro. Übernachtung kann hinzugebucht werden. Anmeldung unter 06321/8750 oder info@kloster-neustadt.de. Die Kulturfilmabende finden sonntags um 18.15 Uhr statt (Eintritt: 10 Euro).