Vorpremiere im Roxy-Kino.

Neustadt und das französische Kino – das ist schon seit längerem eine besondere Beziehung. Kommenden Dienstag, 21. April, nun kommt der Regisseur Thierry Klifa ins Roxy-Kino und stellt seinen brandneuen Film „Die reichste Frau der Welt“ vor, der bundesweit erst am Donnerstag an den Start geht.

Isabelle Huppert spielt in dieser doppelbödigen Satire über die Macht des Geldes die schwerreiche Erbin eines Firmenimperiums, die einen dandyhaften Fotografen kennenlernt, der ihr mit seiner überbordenden Lebensgier und sprudelnden Phantasie neue Lebensfreude einflößt – allerdings auch seine ganz eigene Agenda verfolgt. Der zweite Frühling wird jedenfalls richtig teuer, was besonders ihrer Tochter missfällt.

Reales Vorbild der Figur ist Liliane Bettencourt, die als Hauptanteilseignerin von L’Oréal eine der reichsten Frau der Welt war. Der Film feierte 2025 beim Filmfestival in Cannes seine Premiere. Laurent Lafitte, der den mephistophelischen Fotografen spielt, erhielt für diese Rolle den César als bester Schauspieler.

Der Film startet am Dienstag im Roxy um 20.15 Uhr. Bereits ab 19 Uhr werden die Gäste mit einem Glas Sekt und einem französischen Spezialitätenteller begrüßt. Nach der Vorstellung steht Regisseur Thierry Klifa für ein Publikumsgespräch in französischer Sprache zur Verfügung, das ins Deutsche übersetzt wird. Klifa, geboren 1967, war zunächst Journalist bei der renommierten französischen Film-Zeitschrift „Studio“. 2001 wechselte er auf den Regie-Stuhl und drehte seitdem etliche Spielfilme. Karten (27,50 Euro) unter www.roxy.de.