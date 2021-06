Die Polizei warnt erneut vor Betrügern, die versuchen, ältere Menschen mit Gewinnversprechungen zu locken. Anlass ist ein Anruf, den ein 91-jähriger Mann aus Kirrweiler am Dienstag gegen 14 Uhr erhielt. Es hieß, er habe einen höheren Geldbetrag gewonnen, die Summe solle am Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr ausgehändigt werden. Der Vorfall wurde angezeigt, die Polizei leitete Ermittlungen ein – und warnt. Angehörige oder Freunde älterer Menschen sollten mit diesen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzten bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit vieler älterer Menschen aus. Sie täuschten meist durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit ein Gewinnversprechen vor und erhöhten den psychischen Druck auf die Senioren. Fast immer bäten die Betrüger um absolute Verschwiegenheit gegenüber Familie und Freunden.