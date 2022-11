Die Polizei, dein Freund und Helfer: Dass der schon fast 100 Jahre alte Slogan noch nicht aus der Zeit gefallen ist, haben am Samstag Neustadter Polizisten unter Beweis gestellt. Die Geschichte begann damit, dass ein 58-jähriger Wormser um 13.40 Uhr bei der Dienststelle anrief und mitteilte, dass er seinen in der Exterstraße geparkten Wagen nicht mehr finden könne. Der Wormser war überzeugt: Das Auto wurde gestohlen. Die Neustadter Polizisten machten aber sich nicht einfach stur an eine Anzeigenaufnahme und überließen den Mann dann wieder sich selbst. Nein, sie schlüpften ganz unbürokratisch in die Helferrolle und machten sich auf die Suche. Denn: Man weiß ja nie. Und tatsächlich: In einer 150 Meter entfernten Seitenstraße stand das Auto des Wormsers. Der 58-Jährige konnte glücklich und zufrieden nach Hause fahren. Offen blieb nur, warum der Mann seinen Wagen nicht selbst finden konnte ...