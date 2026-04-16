Der VfL Neustadt will mit einer aktiven Mannschaft zurück in den Spielbetrieb. Doch gibt es dazu eine Voraussetzung.

Der VfL Neustadt möchte wieder mit einer aktiven Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen und die Jugendarbeit auf neue Füße stellen. Dies bestätigte der langjährige Sportliche Leiter Leander Baumann. Er schränkt ein: „Voraussetzung ist, dass wir auf der nächsten Mitgliederversammlung mit Neuwahlen die wichtigsten Ämter besetzen können. Mehrere Personen haben ihre Bereitschaft zur Kandidatur signalisiert.“

Leander Baumann Archivfoto: VfL/oho

Diese Versammlung soll laut Baumann „in den kommenden zwei oder drei Wochen“ stattfinden. Über Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Spielbetriebs und mögliche Spielstätte wollte er sich nicht äußern. Dies sei Sache der neuen Vereinsführung. Die Infrastruktur im Neustadter Stadion, das saniert wird, ist noch nicht fertiggestellt, der Kunstrasen jedoch bespielbar. Der SV Schöntal trägt dort mit beiden aktiven Mannschaften in der B- und C-Klasse seine Spiele aus.

Vom TSV Landau II zum VfL?

Übrigens: Gerüchte, dass sich zahlreiche Spieler des TSV Landau II dem VfL anschließen, widerspricht Landaus Spielertrainer Roberto Benkler: „Ich werde zwar mit über 20 Spielern den TSV verlassen und eine neue Herausforderung suchen. Doch Gespräche mit dem VfL Neustadt gab es nicht.“ Der TSV Landau möchte künftig nur noch eine aktive Mannschaft ins Rennen schicken, die Erste Mannschaft steht aktuell auf einem Abstiegsplatz in der A-Klasse Süd. „Wir wollen mit jungen Neuzugängen frischen Wind in den Kader bringen, aber auch wieder zu unseren ursprünglichen Werten zurückkehren“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Erol Mansuroglu.