Als im Dezember 2019 das Schauspielerehepaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel mit seiner Dickens-Lesung das Publikum im Saalbau elektrisierte, lieferte die „Pfälzische Kurrende“ sozusagen das musikalische Beiwerk. Beiwerk? Iwo: Publikum und nicht zuletzt die prominenten Mimen waren derart begeistert, dass die veranstaltende Agentur umgehend mit Chorleiterin Carola Bischoff in Vertragsverhandlung einstieg. Deren Ergebnis war jetzt am Wochenende in Bad Homburg zu bewundern.

Dort war das Neustadter Frauenensemble für einen Auftritt beim 13. Poesie- und Literaturfestival gebucht, mittlerweile eine der angesagtesten Veranstaltungen dieser Art im deutschsprachigen Raum