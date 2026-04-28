„Die Orgel tanzt“ ist der Titel eines Konzerts, zu dem die katholische Kirchengemeinde Hl. Johannes XXIII. Lambrecht für Sonntag, 10. Mai, 18 Uhr, in die katholische Kirche Mariä Heimsuchung in Elmstein einlädt. Wie die Pfarrei mitteilt, spielt dort Thomas Kaiser auf der historischen Schlimbach-Orgel ein besonderes Programm: „Die Kirchenorgel zeigt sich von ihrer beschwingten Seite und bringt beliebte Tanzmelodien sowie bekannte Werke aus Oper und Operette zum Klingen“, heißt es in der Ankündigung. Zu hören sind unter anderem die berühmte „Barcarole“ von Jacques Offenbach, der „Ungarische Tanz“ von Johannes Brahms und der „Kaiserwalzer“ von Johann Strauß. Die Auswahl stelle die Vielseitigkeit des Kircheninstruments eindrucksvoll unter Beweis, so die Pfarrei weiter. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.