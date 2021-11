Leni Bohrmanns 2019 mit Unterstützung des Neustadter Stadtverbands für Kultur gestartete Audio-Podcast-Reihe „Backstage“ hat eine magische Grenze erreicht: Am Sonntag ging Folge 75 online, bei der nach längerer Zeit endlich einmal wieder ein Gast aus Neustadt im Mittelpunkt steht.

Die Neustadterin Gabi Wittenberg fertigt unter dem Namen „kleinekunststücke“ Acrylgemälde und Wandobjekte an, führt Pranaheilungen durch und arbeitet als Mediatorin. In dem rund 50-minütigen Podcast-Beitrag erzählt sie von der Entstehung und Wirkung ihrer Kunst, ihrem Gefühl, wenn der Pinsel in die Farbe taucht, und ihrem Wunsch nach Harmonie in einer konfusen Welt.

Leni Bohrmann hat derweil schon etliche weitere Anfragen von Künstlerinnen und Künstlern erhalten, unter anderem aus Berlin, Frankfurt und Wien, sodass der Nachschub gesichert scheint. „Ich steuere mit großen Schritten auf Folge 100 zu!“, sagt die Schauspielerin. Jüngste Gesprächspartner waren zum Beispiel die Synthie-Pop-Band „Relate“ aus NRW, die Dirigentin Eva Meitner aus Sachsen und der Fantasy-Autor Dennis Frey aus Mittelhessen.

Alle Kultur-Podcasts von Leni Bohrmann sind kostenlos über den Blog https://backstage.podcaster.de sowie auf iTunes, Spotify und Youtube zu finden.