Bis 2033 soll es in der EU nur noch Führerscheine in einheitlichem Scheckkartenformat geben. Für Autofahrer der Jahrgänge 1959 bis 1964 ist die Umtauschfrist abgelaufen. Nun tickt für Jüngere die Uhr.

Rund 43 Millionen Führerscheine in Deutschland müssen bis 2033 umgetauscht werden. Wer bis wann sein Dokument umtauschen muss, ist nach Geburtsjahrgängen und Ausstellungsjahr geregelt. Seit vergangenen Freitag sind die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970, die noch einen Papierführerschein haben, an der Reihe. Bis 19. Januar 2024 müssen deren graue oder rosafarbene „Lappen“ in ein neues EU-Dokument im Scheckkartenformat umgetauscht werden.

Daneben sind auch ältere Modelle der Führerschein-Plastikkarte vom Umtausch betroffen, wenn sie zwischen 1. Januar 1999 und 18. Januar 2013 ausgestellt wurden. Grund in beiden Fällen ist, dass Führerscheine EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein sollen.

Keine Statistik zu Jahrgängen

Wie viele Führerscheininhaber der Jahrgänge 1959 bis 1964, für die die Frist am Freitag abgelaufen ist, umgetauscht haben, ist nach Angaben der Stadtverwaltung schwer zu sagen. Denn in der Statistik werden die Jahrgänge nicht erfasst. Deshalb ist offen, wie viele Menschen in Neustadt von der Umtauschfrist 19. Januar 2023 betroffen waren. Insgesamt hätten jedoch innerhalb der einjährigen Frist 1124 Inhaber ihren grauen oder rosafarbenen Führerschein umgetauscht.

Doch auch ohne genaue Statistik hat die Führerscheinstelle mit der Umtauschaktion mehr zu tun. So wurden im vorvergangenen Jahr 2522 Anträge gestellt, die Führerscheine betrafen, darunter Erstanträge, Erweiterungen, Verlängerungen und internationale Führerscheine. Im vergangenen Jahr waren es über 700 Anträge mehr.

Zehn Euro Strafe

Und was geschieht, wenn die Frist versäumt wurde? Dann liegt laut Stadtverwaltung eine Ordnungswidrigkeit vor, für die man im Fall einer Verkehrskontrolle zur Kasse gebeten wird. Zehn Euro muss jeder berappen, der sein Zeitfenster verpeilt hat und noch mit einem veralteten Führerschein unterwegs ist.

Für den Umtausch bei der Führerscheinstelle im Stadthaus IV in der Hindenburgstraße kann online ein Termin vereinbart werden. Ohne Termin ist das Amt montags von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Neben dem alten Führerschein müssen der Personalausweis/Reisepass sowie ein biometrisches Passbild, das nicht älter als ein Jahr sein darf, mitgebracht werden. Die Gebühr für den Umtausch beträgt 25,30 Euro. Wer sich den neuen Führerschein dann zuschicken lässt, zahlt zusätzlich 5,10 Euro.

Alle Infos über die Umtauschfristen finden Sie hier.