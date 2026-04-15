Es gab viel zu lachen.

Den deutschen Komödienklassiker „Der Raub der Sabinerinnen“ aus der Kaiserzeit präsentierte die „Komödie am Altstadtmarkt“ aus Braunschweig am Dienstag als Gastspiel in der städtischen Aboreihe im Neustadter Saalbau – allerdings in neuem, teils gestrafftem Gewand und mit dem Zusatz „... geht schief“. Mit ihrer Mischung aus anrührender Nostalgie, Wortwitz und derben Späßen steigerte sich die Inszenierung zu einem explosiven Finale.

In Ingmar Bergmans Schwarzweißfilm „Der Ritus“ (1969) wird eine Schauspieltruppe über die vermutete Obszönität ihres Stoffes verhört. Die Katastrophe folgt mit einer privaten Vorführung, als deren Konsequenz der Untersuchungsrichter am Herzinfarkt stirbt. Mit einer ähnlichen Pointe, obschon ganz der Komik verpflichtet, steuert die aktuelle Produktion der Komödie am Altstadtmarkt auf das „Stück im Stück“ zu. Schlicht genial ist daran, wie Tragik und Komik ineinander verzahnt, wie die beiden Pole über lange Strecken in den Dialogen konkret aufgegriffen, in „Ahnungserweckungen“ sorgfältig eingeführt werden und sich, mit perfektem Timing zu einem gewaltigen Lachmarathon verdichten.

Bereits die 1883 uraufgeführte Vorlage aus der Feder von Franz und Paul von Schönthan spielt mit dem Motiv eines provinziellen Bildungsbürgertums, das wie im Narrenschiff in die Untiefen der Derbheit abdriftet. Klarer Fall, hat man es hier nicht mit dem „Faust“ zu tun. Dennoch konfrontiert ein derartig gut erschlossenes Werk auch als „Klassiker des Unterhaltungstheaters“ (so das Programmheft) die Ausführenden mit dem Gewicht seiner Rezeptionsgeschichte. Von diesem Gesichtspunkt aus fühlt sich die Inszenierung deutlich und doch völlig unaufdringlich in ein spezifisches Milieu ein.

Eine Satire aufs Tourneetheater

Regisseur Jan Bodinus hat die Handlung dazu aus dem Kaiserreich nicht in die Gegenwart, sondern in die frühen Nachkriegsjahre, die Ära Adenauers, befördert. Ob der Schwank inmitten seiner präzisen Wortwahl all den unterhalb der Gürtellinie eingestreuten Humor benötigt, könnte diskutiert werden. Liebe zum kleinen, aber feinen Detail bewies die Darbietung selbst in dezenten Anspielungen auf die örtliche Geografie, die bei solchen Gastauftritten in der Fremde dazugehören: Die wandernden Schausteller der Handlung, von denen nur zwei im Stück auftreten, wissen Bescheid über „ Neustadt“, „Bad Dürkheim“, „Edenkoben“ – so wohlfeil wie die Kommunikation durch die vierte Wand Beifall generiert, war sie doch organisch im Spielfluss verankert.

Der Vorhang lichtet sich zu Beginn über einem typischen Volksschauspiel-Gasthaus. An den Wänden prangen Plakate. Ein wie erwartbar stämmiger, nicht unstattlicher Wirt (Kay Szackneys) und seine junge Gehilfin Erika (Fiona Sonnemann) treten auf. Nicht nur Erika schwärmt heimlich fürs Theater, sondern auch ihr Onkel Martin (Alexander G. Schäfer), ein Gymnasialprofessor für alte Sprachen, der sich zu früher Stunde zu seinen Klopsen ein Bier genehmigt. Einen Klos trägt er zudem im Kragen: Mit Berliner Akzent und jenem altmodischen Gefistel, dem unsere Cowboy-Kultur entwachsen ist, erinnert er an die gebeutelten Pauker aus der „Feuerzangenbowle“. Als Archetyp aus dem kollektiven Gedächtnis urständet er in einer Zeit, als Normalsterbliche rein hobbymäßig Aquarelle malten, Gedichte oder – wie hier – Tragödien für die heimische Schublade stanzten. Es kommt zur Begegnung mit einem herrlich schmuddelig-schmierigen, als Bonus sogar sächselnden Theaterdirektor. Der befindet sich nur auf der Durchreise, braucht aber dringend Geld.

Zu guter Letzt bleibt kein Auge trocken

Das Alphatier dieses Soziotops – Bernd E. Jäger van Boxens Emanuel Striese (einigen vielleicht als Polizist aus dem Privatfernsehen bekannt) – beherrschte die Bühne mit diesem seltenen, fast altmeisterlichen Mix aus Pathos und Lächerlichkeit – ein „Nosferatu“ des schlechten Geschmacks und abgründiger Magnet in seinem Monolog über das Schmierenschaupiel. Von da an läuft die Geschichte nicht nur aus dem Ruder, sondern unweigerlich ins Verderben. Der „Römerschinken“, den der Philister jahraus jahrein für sich behielt, gehört längst nicht mehr ihm. Vieldeutig – ja, kathartisch – ist die Selbstironie, welche die Autoren im Schicksal dieses Manuskripts verarbeitet haben. Nicht nur Schäfer verkörperte das in beißender Hilflosigkeit. Zu ihm gesellte sich ein rundum vorzügliches Ensemble (in weiteren Rollen: Astrid Straßburger als seine „Ehefrau“, Friederike Gollwitz, und Kristof Stößl als des Wirts „Sohn“, Emil Gross), nervös, hysterisch und zersetzend. Die letzte halbe Stunde, als sich alle in Toga oder Legionärsuniform kleiden und in gestanzten Reimen ansprechen, entspannt sich dann als Feuerwerk der Entgrenzung, bei dem kein Auge trocken bleibt. Bravo!