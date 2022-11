„Kein langweiliges Schulkonzert, sondern ein Feuerwerk der Kreativität“, verspricht Marina Kammerloch, die Inhaberin und Direktorin der „Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße“ (Juphi), für die Jubiläumsveranstaltung ihrer Musikschule, die morgen im Neustadter Saalbau auf dem Programm steht. Vor zehn Jahren wagte die Musikpädagogin den Sprung in die Selbständigkeit und hat seitdem einiges bewegt mit ihrem Team, aber auch manche Krise zu bewältigen gehabt.

„Ich hätte nie gedacht, dass es so groß werden wird“, blickt Kammerloch heute selbst ein wenig erstaunt auf das zurück, was sich seit 2012 unter ihrer Führung in der Chemnitzer Straße 2 neben dem Telekom-Hochhaus entwickelt hat. Ein regelrechtes kleines Kulturzentrum ist da auf drei Etagen und rund 1300 Quadratmetern Fläche entstanden – Konzertsaal, Tanzsaal und Musikstudio inklusive. Die großzügigen Platzverhältnisse erlauben ein breites Angebot an Gruppen- und Einzelkursen, wobei längst nicht mehr nur Kinder und Jugendliche das Zielpublikum bilden, sondern immer mehr auch Erwachsene, etwa Senioren oder Eltern mit ganz kleinen Kindern. Neben der Musik in allen Facetten rückten dabei früh auch andere künstlerische Bereiche in den Fokus, Theater, Tanz, bildende Kunst, aber auch soziale Jugendarbeit sowie Bildungs-, Sprach- und Integrationsprojekte, zuletzt etwa für Flüchtlinge aus der Ukraine.

„Eine Generation ist fast komplett verloren gegangen“

380 Schülerinnen und Schüler hatte die Juphi in Spitzenzeiten – vor Corona. Davon ist die Schule heute ein gutes Stück entfernt, räumt Kammerloch ein. Überhaupt waren die letzten Jahre in vielerlei Hinsicht nicht gerade einfach. Während der Lockdowns habe der „Juphi“ das Wasser finanziell bis zum Hals gestanden. Aber auch bei den Kindern und Jugendlichen habe die Pandemie etwas verändert. „Es ist heute viel schwieriger, Kinder dazu zu animieren, etwas zusammen zu tun“, sagt die erfahrene Klavierlehrerin. Eine Generation sei fast komplett verloren gegangen. „Die, die zu Anfang der Pandemie in die Pubertät kamen, die haben sich distanziert von allem und sind kaum mehr für etwas zu gewinnen“, hat sie festgestellt. Selbst ganz normale Standards sozialer Interaktion seien dabei aus der Übung gekommen. Als guten Gradmesser sieht Kammerloch hier die Jugendcamps, die die „Juphi“ regelmäßig im Sommer und Herbst ausrichtet. „2021 waren die schwierigsten, die wir je hatten.“

Ein Ort vielfältiger Kreativität

Das alles möchte das „Juphi“-Team jetzt aber gerne hinter sich lassen – auch wenn die Musikschulleiterin durchaus mit Sorge auf die Heizrechnung blickt, die ihr in diesem Winter ins Haus flattern wird, weshalb sie sich ernsthaft überlegt, ihr oberstes Geschoss unterzuvermieten. Dass sie sich 2011/12 entschlossen hat, ihre Stellung als angestellte Leiterin der Pfälzischen Musikschule in der Amalienstraße aufzugeben und ihr eigenes Ding zu machen, hat die gebürtige Kasachstan-Deutsche aber nie bereut. „Die Juphi versteht sich als ein Ort, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene in vielfältiger Weise kreativ werden können“, bringt sie ihr Konzept auf den Punkt, und genau das soll auch bei der Jubiläumsveranstaltung am Freitag im Saalbau zum Ausdruck gebracht werden. Bei der werden ehemalige und aktuelle Schüler ebenso in unterschiedlichsten Formationen auftreten wie etliche der 21 Lehrkräfte. Den Auftakt übernimmt das Kinderstreichensemble „Kleine Virtuosen“, Instrumentalmusik und Ballett prägen dann den ersten Teil, während im zweiten unter anderem Schattenspieltheater und die drei Rockbands der „Juphi“ zum Einsatz kommen. Das große Finale mit einem eigens für diesen Anlass kreierten Titel gestaltet ein Jubiläumschor. Es moderieren die Schauspielerin und Tänzerin Julija Komerloh und Claudia Albrecht, die befreundete Ortsvorsteherin von Gimmeldingen. Im Foyer bietet sich zudem eine Ausstellung mit Werken aus dem Kunstkurs von Alena Steinlechner, die seit 2018 ebenfalls zum Juphi-Team gehört.

Termin

Die Jubiläumsveranstaltung der Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße findet am Freitag, 4. November, ab 19 Uhr im Neustadter Saalbau statt. Karten in Neustadt bei Tabak Weiss, der Buchhandlung Osiander oder direkt in der „Juphi“ in der Chemnitzer Straße 2 (info@juphi-nw.de).