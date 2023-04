Rolf und Iris Pernat vom TSC Saltatio im TV Mußbach haben ihre insgesamt zehnte Goldmedaille bei einer deutschen Meisterschaft gewonnen.

Das erfolgreiche Tanzpaar startete auf den nationalen Titelkämpfen der Masters III Latein in Böblingen, informiert der TSC Saltatio. Bereits am frühen Morgen ging es mit insgesamt 28 Paaren in den Wettkampf. Von der Vorrunde an setzten sich die beiden Mußbacher klar an die Spitze des Feldes. Über eine Zwischenrunde und ein Semifinale qualifizierten sie sich für das sechspaarige Finale.

Und hier zeigten sie trotz bereits 15 getanzter Tänze rhythmisches und dynamisches Lateintanzen. Das Ehepaar setzte sich in allen fünf Tänzen an die Spitze. Nach der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Berlin vor knapp vier Wochen haben Rolf und Iris Pernat nun auch bei der deutschen Meisterschaft ihre Ausnahmestellung in der Masters-III-Lateinkategorie unter Beweis gestellt, so der TSC Saltatio.